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ЧМ. Беларусь сенсационно уступила Чили

Южноамериканцы сотворили настоящий подвиг в своем стартовом поединке

  • 13.01.2017 20:07
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Метки
Francehandball2017
© Francehandball2017

Сборная Чили сотворила первую сенсацию на чемпионате мира по гандболу. Победный матч с белорусами стал для чилийцев историческим: до этого южноамериканцы никогда не обыгрывали европейскую команду. Более того, поединок на ЧМ впервые судила женская бригада арбитров.

ЧМ-2017. Группа С
Беларусь – Чили – 28:32 (14:14)

Источник — Sport.ua

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