ЧМ. Беларусь сенсационно уступила Чили

Сборная Чили сотворила первую сенсацию на чемпионате мира по гандболу. Победный матч с белорусами стал для чилийцев историческим: до этого южноамериканцы никогда не обыгрывали европейскую команду. Более того, поединок на ЧМ впервые судила женская бригада арбитров.
ЧМ-2017. Группа С
Беларусь – Чили – 28:32 (14:14)
Источник — Sport.ua
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