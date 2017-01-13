ЧМ. Беларусь сенсационно уступила Чили

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Сборная Чили сотворила первую сенсацию на чемпионате мира по гандболу. Победный матч с белорусами стал для чилийцев историческим: до этого южноамериканцы никогда не обыгрывали европейскую команду. Более того, поединок на ЧМ впервые судила женская бригада арбитров.

ЧМ-2017. Группа С

Беларусь – Чили – 28:32 (14:14)

Источник — Sport.ua

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