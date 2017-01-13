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ЧМ. Франция проехалась катком по Японии

Хозяева турнира второй матч подряд громят своих соперников

  • 13.01.2017 20:47
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Метки
IHF
© IHF

Второй матч подряд французы не оставляют шансов своим соперникам. В сегодняшнем поединке жертвами стали японцы: безоговорочная победа хозяев турнира с разницей в 12 мячей.

Лучшим игроком матча признан француз Людовик Фабрегас, который записал в свой актив 7 результативных бросков.

ЧМ-2017. Группа А
Франция – Япония – 31:19

Источник — Sport.ua

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