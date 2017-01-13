ЧМ. Франция проехалась катком по Японии

Второй матч подряд французы не оставляют шансов своим соперникам. В сегодняшнем поединке жертвами стали японцы: безоговорочная победа хозяев турнира с разницей в 12 мячей.
Лучшим игроком матча признан француз Людовик Фабрегас, который записал в свой актив 7 результативных бросков.
ЧМ-2017. Группа А
Франция – Япония – 31:19
Источник — Sport.ua
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