ЧМ. Швеция разгромно побеждает Бахрейн

В своем первом матче на чемпионате мира по гандболу сборная Швеции продемонстрировала разницу в классе против Бахрейна. Европейцы закончили первую половину со счетом 17:5, а дальше понемногу наращивали преимущество.
Лучшим бомбардиром в составе скандинавской команды стал Джерри Тольбринг (10 мячей), в составе Бахрейна – Хабиб Хассан (4).
В первом матче группы D Египет обыграл Катар.
ЧМ-2017. Группа D
Швеция – Бахрейн – 33:16 (17:5)
Источник — Sport.ua
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