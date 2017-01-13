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ЧМ. Швеция разгромно побеждает Бахрейн

После первого матча скандинавы возглавили группу D

  • 13.01.2017 21:08
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francehandball2017.com
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В своем первом матче на чемпионате мира по гандболу сборная Швеции продемонстрировала разницу в классе против Бахрейна. Европейцы закончили первую половину со счетом 17:5, а дальше понемногу наращивали преимущество.

Лучшим бомбардиром в составе скандинавской команды стал Джерри Тольбринг (10 мячей), в составе Бахрейна – Хабиб Хассан (4).

В первом матче группы D Египет обыграл Катар.

ЧМ-2017. Группа D
Швеция – Бахрейн – 33:16 (17:5)

Источник — Sport.ua

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