ЧМ. Венгрия не смогла устоять под натиском Германии

Сборная Германии по гандболу продемонстрировала свою мощь в дебютном поединке на ЧМ-2017, обыграв Венгрию с разницей в 4 мяча. Лучшим бомбардиром у немцев стал Уве Генсхаймер, который забил 13 голов.
Первый матч группы С завершился неожиданной победой Чили.
ЧМ-2017. Группа С
Германия – Венгрия – 27:23 (16:11)
Источник — Sport.ua
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