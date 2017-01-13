Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ЧМ. Венгрия не смогла устоять под натиском Германии

Немцы минимально проиграли вторую половину встречи, но праздновали победу в поединке

  • 13.01.2017 21:27
  • 137 просмотров
  • 0 комментария
Метки
P. Montigny / Francehandball2017
© P. Montigny / Francehandball2017

Сборная Германии по гандболу продемонстрировала свою мощь в дебютном поединке на ЧМ-2017, обыграв Венгрию с разницей в 4 мяча. Лучшим бомбардиром у немцев стал Уве Генсхаймер, который забил 13 голов.

Первый матч группы С завершился неожиданной победой Чили.

ЧМ-2017. Группа С
Германия – Венгрия – 27:23 (16:11)

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.