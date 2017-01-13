ЧМ. Неубедительная победа Хорватии над Саудовской Аравией

Сборная Хорватии выиграла свой первый поединок на ЧМ по гандболу во Франции. Европейцы стартовали с неубедительной победы над одними из аутсайдеров соревнований – сборной Саудовской Аравии. Лучшими игроками в командах стали Лука Циндрич (6 голов) и Махди Аль Салем (5).
Ранее в группе С Германия одолела Венгрию, а Беларусь уступила Чили.
ЧМ-2017. Группа С
Хорватия – Саудовская Аравия - 28:23 (12:11)
Источник — Sport.ua
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