ЧМ. Неубедительная победа Хорватии над Саудовской Аравией

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Сборная Хорватии выиграла свой первый поединок на ЧМ по гандболу во Франции. Европейцы стартовали с неубедительной победы над одними из аутсайдеров соревнований – сборной Саудовской Аравии. Лучшими игроками в командах стали Лука Циндрич (6 голов) и Махди Аль Салем (5).

Ранее в группе С Германия одолела Венгрию, а Беларусь уступила Чили.

ЧМ-2017. Группа С

Хорватия – Саудовская Аравия - 28:23 (12:11)

Источник — Sport.ua

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