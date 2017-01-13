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ЧМ. Дания подтверждает статус фаворита в матче с Аргентиной

Олимпийские чемпионы основательно подготовились к мировому первенству

  • 13.01.2017 23:47
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Спустя 5 месяцев после Олимпиады в Рио, сборная Дании готова штурмовать новые вершины. Это показал первый матч на ЧМ во Франции, где европейцы с преимуществом в 11 мячей одолели сборную Аргентины. Лучшим в составе Дании стал Миккель Хансен с шестью забитыми мячами.

ЧМ-2017. Группа D
Дания – Аргентина – 33:22 (17:11)

Источник — Sport.ua

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