Спустя 5 месяцев после Олимпиады в Рио, сборная Дании готова штурмовать новые вершины. Это показал первый матч на ЧМ во Франции, где европейцы с преимуществом в 11 мячей одолели сборную Аргентины. Лучшим в составе Дании стал Миккель Хансен с шестью забитыми мячами.
ЧМ-2017. Группа D
Дания – Аргентина – 33:22 (17:11)
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.