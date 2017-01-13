Продать в это трансферное окно, шоб хоть какие-то деньги выручить. А на сборах наигрывать молодеж...

Эх, вернуть бы Луиса в Ливерпуль, к Клоппу... АПЛ дрожала бы. Да и вообще Суарес уже давно лег...

А чего им об Украине говорить? Разве Украина у них что-то аннексировала? Или войска свои на их те...

Я вот на евро 2016 по футболу - смотрел матчи Украинской сборной на МатчТВ и знаете,там комментат...

Я вот на евро 2016 по футболу - смотрел матчи Украинской сборной на МатчТВ и знаете,там комментат...