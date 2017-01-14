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Олег ВЕРНЯЕВ: «Был удивлен, что столько людей за меня болели»

Олимпийский чемпион стал героем спортивной программы

  • 14.01.2017 13:53
  • 119 просмотров
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Sport.ua
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Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв став героєм програми World of sports, яка виходить на каналі UA|TV.


 

Источник — Sport.ua

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