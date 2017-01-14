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ЧМ. Бразилия обыграла Польшу, Норвегия - Россию

Сегодня во Франции состоялись 4 поединка чемпионата мира

  • 14.01.2017 21:42
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francehandball2017.com. Бразилия - Польша
© francehandball2017.com. Бразилия - Польша

На чемпионате мира по гандболу среди мужчин, который проходит во Франции, состоялись очередные поединки. Довольно неожиданно бразильцы обыграли сборную Польшу - 28:24, с таким же счетом завершилась и встреча норвежцев с россиянами. Словения забросила всего лишь на 1 мяч больше, чем команда Исландии (26:25), а испанцы победили сборную Туниса - 26:21.

ЧМ-2017. Группа А
Бразилия - Польша - 28:26 (16:11)

 
Норвегия - Россия - 28:24 (15:11)



 
Группа B
Исландия - Словения - 25:26 (8:11)

 
Тунис - Испания - 21:26 (10:12)



Источник — Sport.ua

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