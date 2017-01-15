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ЧМ. Дания обыграла Египет, Македония – Анголу

На чемпионате мира во Франции состоялись матчи второго тура в трех группах

  • 15.01.2017 00:18
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На чемпионате мира по гандболу среди мужчин, который проходит во Франции, состоялись очередные поединки. Дания не имела проблем с Египтом, а Македония легко переиграла Анголу.

ЧМ. Групповой турнир. Мужчины

Группа D

Египет – Дания – 28:35

Группа B

Ангола – Македония – 22:31

Группа С

Венгрия – Хорватия – 28:31 

Источник — Sport.ua

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