ЧМ. Дания обыграла Египет, Македония – Анголу

На чемпионате мира по гандболу среди мужчин, который проходит во Франции, состоялись очередные поединки. Дания не имела проблем с Египтом, а Македония легко переиграла Анголу.
ЧМ. Групповой турнир. Мужчины
Группа D
Египет – Дания – 28:35
Группа B
Ангола – Македония – 22:31
Группа С
Венгрия – Хорватия – 28:31
Источник — Sport.ua
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