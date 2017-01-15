На чемпионате мира по гандболу среди мужчин, который проходит во Франции, состоялись очередные поединки. Исландия расписала мировую с Тунисом, Германия разгромно победила Чили, Аргентина без шансов проиграла Швеции.
ЧМ. Групповой турнир. Мужчины
Группа В
Исландия – Тунис – 22:22
Группа C
Германия – Чили – 35:14
Группа D
Аргентина – Швеция – 17:35
Источник — Sport.ua
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