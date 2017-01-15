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ЧМ. Германия громит Чили, Аргентина уступает Швеции

Исландия и Тунис разыграли первую ничью на чемпионате

  • 15.01.2017 19:06
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Philippe Montigny / Francehandball2017
© Philippe Montigny / Francehandball2017

На чемпионате мира по гандболу среди мужчин, который проходит во Франции, состоялись очередные поединки. Исландия расписала мировую с Тунисом, Германия разгромно победила Чили, Аргентина без шансов проиграла Швеции.

ЧМ. Групповой турнир. Мужчины

Группа В

Исландия – Тунис – 22:22

Группа C

Германия – Чили – 35:14

Группа D

Аргентина – Швеция – 17:35

 

 

Источник — Sport.ua

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