ЧМ. Франция одержала третью победу на групповом этапе

На чемпионате мира по гандболу среди мужчин, который проходит во Франции, состоялись очередные поединки. Норвегия в конкурентной борьбе уступила Франции, Бахрейн не смог ничего противопоставить Катару.
ЧМ. Групповой турнир. Мужчины
Группа А
Франция – Норвегия – 31:28
Группа А
Бахрейн – Катар – 22:32
Источник — Sport.ua
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