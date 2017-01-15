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ЧМ. Франция одержала третью победу на групповом этапе

Катар без проблем одолел сборную Бахрейна

  • 15.01.2017 20:32
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Julien Crosnier / Francehandball2017
© Julien Crosnier / Francehandball2017

На чемпионате мира по гандболу среди мужчин, который проходит во Франции, состоялись очередные поединки. Норвегия в конкурентной борьбе уступила Франции, Бахрейн не смог ничего противопоставить Катару.

ЧМ. Групповой турнир. Мужчины

Группа А

Франция – Норвегия – 31:28

Группа А

Бахрейн – Катар – 22:32

Источник — Sport.ua

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