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ЧМ. Беларусь обыграла Суадовскую Аравию

Япония потерпела второе поражение на турнире, на этот раз против Бразилии

  • 15.01.2017 23:08
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На чемпионате мира по гандболу среди мужчин, который проходит во Франции, состоялись очередные поединки. В группе А Бразилия одолела Японию, в группе С Беларусь одержала победу над Саудовской Аравией.

ЧМ. Групповой турнир. Мужчины

Группа А

Бразилия – Япония – 25:21

Группа С

Саудовская Аравия – Беларусь – 25:27

Источник — Sport.ua

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