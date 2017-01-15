ЧМ. Беларусь обыграла Суадовскую Аравию

На чемпионате мира по гандболу среди мужчин, который проходит во Франции, состоялись очередные поединки. В группе А Бразилия одолела Японию, в группе С Беларусь одержала победу над Саудовской Аравией.
ЧМ. Групповой турнир. Мужчины
Группа А
Бразилия – Япония – 25:21
Группа С
Саудовская Аравия – Беларусь – 25:27
Источник — Sport.ua
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