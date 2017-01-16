Организаторы ЧМ по гандболу ошибочно назвали Мотор российским клубом

Организаторы чемпионата мира по гандболу во Франции в заявке сборной России назвали «Мотор» российским клубом.
Отметим, что 4 игрока «Мотора» попали в заявку сборной России на чемпионат мира.
ЧМ по гандболу стартовал 11 января и продлится до 29 января.
Источник — Трибуна
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Зря ты это написал. Сейчас тебе распишут здесь, как ты не прав. Но лично я с тобой, согласен.
Вообще то "все равно" только лягушатникам. Шведам, англичанам, немцам и очень многим другим в Европе далеко не все равно. Так что не надо бла-бла-бла.
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