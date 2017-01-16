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Организаторы ЧМ по гандболу ошибочно назвали Мотор российским клубом

Французы допустили нелепую оплошность

  • 16.01.2017 21:04
  • 669 просмотров
  • 4 комментария
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Организаторы чемпионата мира по гандболу во Франции в заявке сборной России назвали «Мотор» российским клубом.

Отметим, что 4 игрока «Мотора» попали в заявку сборной России на чемпионат мира.

ЧМ по гандболу стартовал 11 января и продлится до 29 января.

Источник — Трибуна

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Комментарии
    Алекс Голдин
    Алекс Голдин, 16.01.2017 21:32
    -1
    это о понимании постсоветского мира сради европейских стран..... им все одно-Белоруссия-Украина-Молдова или даже Закавказье..... может только прибалтов они как-то выделяют
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    Lex Aries
      Lex Aries, 16.01.2017 21:55
    -4
    Алекс Голдин, 16.01.2017 21:32
    это о понимании постсоветского мира сради европейских стран..... им все одно-Белоруссия-Украина-Молдова или даже Закавказье..... может только прибалтов они как-то выделяют
    ______________________________________________-
    Зря ты это написал. Сейчас тебе распишут здесь, как ты не прав. Но лично я с тобой, согласен.
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    checna-ebet-russia-2
      checna-ebet-russia-2, 16.01.2017 22:12
    +2
    Алекс Голдин, 16.01.2017 21:32
    это о понимании постсоветского мира сради европейских стран..... им все одно-Белоруссия-Украина-Молдова или даже Закавказье..... может только прибалтов они как-то выделяют
    А сам то далеко ушел? Запомни, прибалт - это твой любовник на прибое, а жители стран БАЛТИИ.
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    dknedounbas
      dknedounbas, 16.01.2017 22:20
    -1
    Алекс Голдин, 16.01.2017 21:32
    это о понимании постсоветского мира сради европейских стран..... им все одно-Белоруссия-Украина-Молдова или даже Закавказье..... может только прибалтов они как-то выделяют

    Вообще то "все равно" только лягушатникам. Шведам, англичанам, немцам и очень многим другим в Европе далеко не все равно. Так что не надо бла-бла-бла.
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