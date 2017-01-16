Организаторы ЧМ по гандболу ошибочно назвали Мотор российским клубом

Не а че- Это"О не смогли- Месси тож не захотел тогда все очевидно- Гладкого Сашку подпишем :...

---Они будут завидовать простому народу,что так много получают.Каждый раз заглядывают в наши карм...

У депутатов такса , чтобы стать депутатом минимум лям. Так что 650000$ это действительно для Мосе...

Зарплата норм, при условии что мораеш антунеш в месте взятые получают 200000 а если больше то это...