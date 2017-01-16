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ЧМ. Дания одолела Швецию, Россия справилась с Польшей

Во Франции проходят поединки чемпионата мира по гандболу

  • 16.01.2017 23:36
  • 140 просмотров
  • 1 комментария
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flickr.com
© flickr.com

Во Франции продолжается групповой этап чемпионата мира по гандболу. Упорная борьба развернулась в «скандинавском» дерби - датчане сумели одержать победу над шведами.

Чемпионат мира по гандболу.

Группа D

Дания - Швеция - 27:25 (14:10)

Группа В

Испания - Ангола - 42:22 (21:10)

Группа А

Польша - Россия - 20:24 (9:13)

Группа С

Хорватия - Беларусь - 31:25 (18:15)

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Алекс Голдин
    Алекс Голдин, 17.01.2017 00:02
    0
    походу россияне выжмут максимум-в 1-4 они скорее всего выйдут-ибо паралелльная группа-слабая.... поляки-разоочаровали
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