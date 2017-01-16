ЧМ. Дания одолела Швецию, Россия справилась с Польшей

Во Франции продолжается групповой этап чемпионата мира по гандболу. Упорная борьба развернулась в «скандинавском» дерби - датчане сумели одержать победу над шведами.
Чемпионат мира по гандболу.
Группа D
Дания - Швеция - 27:25 (14:10)
Группа В
Испания - Ангола - 42:22 (21:10)
Группа А
Польша - Россия - 20:24 (9:13)
Группа С
Хорватия - Беларусь - 31:25 (18:15)
Источник — Sport.ua
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