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Українського чемпіона світу з шашок дискваліфікували за вишиванку

Президент федерації шашок України розповів про причини інциденту

  • 17.01.2017 16:15
  • 680 просмотров
  • 2 комментария
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kharkivoda.gov.ua. Юрий Аникеев
© kharkivoda.gov.ua. Юрий Аникеев

Президент федерації шашок України Анатолій Яценко розповів про причини трирічної дискваліфікації екс-чемпіона світу українця Юрія Анікєєва.

- Це все незаконно. Усі ці звинувачення - вигадані. Жодного факту його вини не доведено. Жодного! Я, як президент федерації, звертався у Міжнародну федерацію з проханням навести факти його порушень. Я сказав, якщо буде доведено, що Юрій дійсно винен, я підпишусь під його дискваліфікацією. Але фактів вони не надали. Є лише загальні фрази, які нічого не пояснюють. 

- Які саме?

- Його звинувачують у некоректній полеміці у ЗМІ, у претензійних роздумах на тему розвиток шашок, у якихось висловлюваннях про Путіна... Я просив надати факти, назвати ЗМІ, у яких він це говорить, дати його цитати. Але немає нічого. Нічого! А найбільший абсурд - його звинуватили у тому, що він вийшов на церемонію нагородження у вишиванці. 

Та якщо якийсь африканський спортсмен виходить на церемонію нагородження у національному костюмі, йому зал аплодує стоячи. Таке лише вітається. А вишиванка, виявляється, є порушенням норм.

- Як пояснити таке ставлення до нього з боку Міжнародної федерації?

- А що тут пояснювати. Президент Міжнародної федерації - росіянин з Пітера. Росія має кворум у цій федерації і може протягнути будь-яке рішення. Розумієте, це війна. Це факт спортивного тероризму, саме так висловився наш міністр спорту. Це та сама гібридна війна Росії, про яку всі говорять. 

- Наскільки дискваліфікація Юрія послабила збірну України?

- Вважайте, що команді просто відрізали голову. Юра - екс-чемпіон світу. Це один з найсильніших гросмейстерів світу, це лідер нашої команди. Росія не могла змиритися з тим, що вона вкладає величезні гроші у розвиток шашок, а найкращими стають українці, які виступають на голому ентузіазмі. От вони і вдарили з-за спини. Спочатку вони обезголовили нашу жіночу збірну, а тепер чоловічу.

- А що трапилось з жіночою?

- Хто найкраща шашкістка світу останніх років? Українка Дарія Ткаченко. От вони її і купили за квартиру в Росії. Тепер вона росіянка. Юрія хотіли прибрати зі шляху таким самим способом. Йому теж пропонували громадянство, квартиру, але він відмовився. Юра сказав, що він патріот України і нікуди не піде. Тому вони вигадали інший спосіб, як позбутися конкурента. Три роки дискваліфікації - це вбити всю кар’єру. Це ж не три місяці.

- Чи будете апелювати на цю дискваліфікацію?

- Слід звертатися у Європейську конвенцію з прав людини, бо Міжнародна федерація приватизована росіянами і там нічого не доб’єшся. Це відверте порушення свободи слова.

Источник — ПлюсСпорт

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Комментарии
    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 17.01.2017 16:31
    +4
    Ничего нового для козломордых. У них куча карманных федераций по малозначимым видам спорта, и там они творят вообще что хотят. И такое будет до тех пор, пока существует Мордор.
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    Одинокий волк
    online
      Одинокий волк, 17.01.2017 17:00
    0
    Беспредельничают матрешкины дети, пакостничают балалаечники, мельдония нажравшися, совсем страх потеряли проклятые.
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