ЧМ. Словения и Тунис играют вничью, Норвегия громит Бразилию

На чемпионате мира по гандболу, проходящем во Франции, сегодня состоялись очередные поединки.
Группа А
Норвегия - Бразилия - 39:26 (18:13)
Польша - Япония - 26:25 (9:11)
Группа В
Словения - Тунис - 28:28 (15:13)
Группа С
Германия - Саудовская Аравия - 38:24 (21:13)
Группа D
Катар - Аргентина - 21:17 (9:2)
Источник — Sport.ua
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