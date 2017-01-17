ЧМ. Словения и Тунис играют вничью, Норвегия громит Бразилию

© francehandball2017.com. Норвегия - Бразилия

На чемпионате мира по гандболу, проходящем во Франции, сегодня состоялись очередные поединки.



Группа А



Норвегия - Бразилия - 39:26 (18:13)

Польша - Япония - 26:25 (9:11)







Группа В



Словения - Тунис - 28:28 (15:13)







Группа С



Германия - Саудовская Аравия - 38:24 (21:13)







Группа D



Катар - Аргентина - 21:17 (9:2)





Источник — Sport.ua

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