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ЧМ. Словения и Тунис играют вничью, Норвегия громит Бразилию

Сборная Германии деклассировала Саудовскую Аравию

  • 17.01.2017 20:59
  • 141 просмотров
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francehandball2017.com. Норвегия - Бразилия
© francehandball2017.com. Норвегия - Бразилия

На чемпионате мира по гандболу, проходящем во Франции, сегодня состоялись очередные поединки.

Группа А

Норвегия - Бразилия - 39:26 (18:13)
Польша - Япония - 26:25 (9:11)



Группа В

Словения - Тунис - 28:28 (15:13)



Группа С

Германия - Саудовская Аравия - 38:24 (21:13)



Группа D

Катар - Аргентина - 21:17 (9:2)

Источник — Sport.ua

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