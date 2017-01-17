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ФИДЕ назвала первых соперниц украинских шахматисток на ЧМ-2017

В числе 64 участниц соревнований за мировую корону будут бороться 5 представительниц Украины

  • 17.01.2017 22:50
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Вести.Ru
© Вести.Ru
Международная федерация шахмат (ФИДЕ) опубликовала пары первого тура на женском чемпионате мира, который пройдет с 10 февраля по 5 марта в Тегеране (Иран).
 
В числе 64 участниц соревнований за мировую корону будут бороться 5 представительниц Украины, среди которых в этот раз не будет экс-чемпионки мира Марии Музычук. .
 
Действующая чемпионка мира по блицу и рапиду Анна Музычук, как и на чемпионате мира-2015 в Сочи (Россия), в первом раунде встретится с Аминой Мизяут из Алжира. Экс-чемпионке мира Анне Ушениной будет противостоять Анастасия Зезюлькина из Беларуси, Наталье Жуковой - грузинка Нино Хурцидзе, Инне Гапоненко - россиянка Екатерина Ковалевская, Наталье Буксе - венгерская шахматистка вьетнамского происхождения Хоанг Тхань Чанг.
 
Чемпионат мира пройдет по нокаут-системе. Во всех раундах, кроме финального, соперницы сыграют две классические партии. В случае равного счета играются партии тай-брейка. В финальном матче будут сыграны четыре классические партии.
 
Напомним, действующей чемпионкой мира является китаянка Хоу Ифань, которая отобрала корону у Марии Музычук в марте 2016 года во Львове.

Источник — Укрінформ

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