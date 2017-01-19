Жданов поддержал дисквалифицированного шахиста Аникеева

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За словами Жданова, рішення про дискваліфікацію нашого спортсмена - елемент гібридной війни, яку Росія веде проти України.

«Рішення російського правління Міжнародної федерації шашок (IDF) про повторну дискваліфікацію нашого чемпіона світу Юрія Анікєєва - тепер уже на 3 роки – викликає огиду.

Це абсолютно незаконне, політичне рішення, яке не має жодного відношення до елементарних норм міжнародного спортивного права. Мова йде про особисте зведення рахунків та політичні репресії проти громадянина України Юрія Анікєєва за його публічну патріотичну, проукраїнську позицію.

Це елемент тотальної гібридної війни, яку Росія веде проти України, в тому числі, шляхом використання кишенькових та підконтрольних Кремлю міжнародних спортивних федерацій. Адже не секрет, що керівництво Міжнародної федерації шашок (IDF) практично повністю складається з громадян Росії. За наявною інформацією – рішення про дискваліфікацію Юрія Анікєєва також погоджувалося з кураторами функціонерів IDF у російських владних структурах. Це і є сучасне обличчя Росії – країни агресора, терориста, країни яка порушує права людини та у кращих сталінських традиціях затуляє рота усім незгодним.



Хочу наголосити, що Міністерство молоді та спорту України, я особисто, уся українська спортивна родина стоїть на стороні нашого видатного, непересічного спортсмена. Ми працюємо в тісному контакті з Федерацією шашок України та робимо все від себе залежне у цій непростій ситуації.



Я пишаюся тим, що Юрій Анікєєв, не дивлячись на різноманітні конформістські пропозиції, які надходили від російського керівництва IDF – не прогнувся, не зламався, не відмовився від своїх поглядів та особистого права вдягати на змагання національний український одяг, одним з невід’ємних елементів якого є наша вишиванка.



Враховуючи видатні спортивні досягнення, велику патріотичну свідомість та міцну громадянську позицію, Міністерство молоді та спорту - клопотатиме про нагородження Юрія Анікєєва високою державною нагородою.



Я також закликаю усіх небайдужих, патріотичних людей, представників бізнесу, меценатів, юристів - надати Юрію Анікєєву фінансову та юридичну допомогу. Ця допомога потрібна нашому спортсмену на час дискваліфікації, а також для відстоювання своїх прав у Міжнародному спортивному арбітражному суді в Лозанні. Реалії такі, що подача і супроводження позову потребує достатньо великих коштів, не менше 50 тис. євро, яких у нашого спортсмена та профільної федерації - немає. А держава не може втручатися в цей процес. Прошу усіх, хто хоче надати необхідну допомогу контактувати з Федерацією шашок України, яка згодом опублікує відповідні реквізити.



Юрій, тримайся! За тобою правда і наша щира підтримка. Разом, ми сила!», - написав Жданов у Facebook.

Источник — Facebook.com

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