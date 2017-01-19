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ЧМ. Россия обыгрывает Бразилию и поднимается на третье место в группе

Россияне выиграли, уступая после первого тайма

  • 19.01.2017 18:00
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Сборная России по гандболу обыграла команду Бразилии в пятом туре чемпионата мира, который проходит во Франции.

Победа позволила россиянам подняться на третьем место в группе и продолжить выступление в плей-офф чемпионата мира.

Чемпионат мира. Франция. Групповой этап

Группа А. 5-й тур

Россия — Бразилия — 28:24 (14:15)

Источник — Sport.ua

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