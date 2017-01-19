ЧМ. Россия обыгрывает Бразилию и поднимается на третье место в группе

Сборная России по гандболу обыграла команду Бразилии в пятом туре чемпионата мира, который проходит во Франции.
Победа позволила россиянам подняться на третьем место в группе и продолжить выступление в плей-офф чемпионата мира.
Чемпионат мира. Франция. Групповой этап
Группа А. 5-й тур
Россия — Бразилия — 28:24 (14:15)
Источник — Sport.ua
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