ЧМ. Тунис обыгрывает Анголу

Сборные Туниса и Анголы выдали результативный поединок в матче пятого тура группового раунда ЧМ-2017 по гандболу.
Африканское дерби завершилось в пользу команды Туниса, а Ангола завершает турнир на последнем месте в групповом раунде.
После победы Тунис поднялся на четвертое место в группе, сравнявшись по очкам с Македонией. В вечерней сессии сыграют Македония и Исландия, которые могут вытеснить Тунис из числа участников плей-офф.
Чемпионат мира. Франция. Групповой этап
Группа B. 5-й тур
Тунис – Ангола – 43:34 (23:16)
Источник — Sport.ua
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