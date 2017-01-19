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ЧМ. Тунис обыгрывает Анголу

Африканское дерби завершилось в пользу Туниса

  • 19.01.2017 18:07
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francehandball2017.com
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Сборные Туниса и Анголы выдали результативный поединок в матче пятого тура группового раунда ЧМ-2017 по гандболу.

Африканское дерби завершилось в пользу команды Туниса, а Ангола завершает турнир на последнем месте в групповом раунде.

После победы Тунис поднялся на четвертое место в группе, сравнявшись по очкам с Македонией. В вечерней сессии сыграют Македония и Исландия, которые могут вытеснить Тунис из числа участников плей-офф.

Чемпионат мира. Франция. Групповой этап

Группа B. 5-й тур

Тунис – Ангола – 43:34 (23:16)

Источник — Sport.ua

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