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ЧМ. Франция добыла пятую победу на групповом этапе

Македония с Исландией сыграли вничью

  • 19.01.2017 21:39
  • 103 просмотров
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S. Pillaud / IHF
© S. Pillaud / IHF

На чемпионате мира по гандболу среди мужчин, который проходит во Франции, состоялись очередные поединки. В группе А Франция минимально одолела Польшу, в группе В Македония с Исландией расписали мировую.

Групповой турнир. Мужчины

Группа А
Франция – Польша – 26:25



Группа B
Македония – Исландия – 27:27

Источник — Sport.ua

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