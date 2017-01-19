На чемпионате мира по гандболу среди мужчин, который проходит во Франции, состоялись очередные поединки. В группе А Франция минимально одолела Польшу, в группе В Македония с Исландией расписали мировую.
Групповой турнир. Мужчины
Группа А
Франция – Польша – 26:25
Группа B
Македония – Исландия – 27:27
Источник — Sport.ua
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