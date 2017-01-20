ЧМ. Определились первые четыре пары 1/8 финала

Посмотрим на результаты этих игр, потом посмеемся вместе.

Вы практически угадали, но чуть мимо. Авторство этих перлов действительно принадлежит одному гэни...

Динамо играет в Лиге чемпионов, и в плей-офф выходило год назад, а Копанка с Генками гоняет и вле...

Какие накуй одинаковые? 4 клуб Португалии у Копанки и чемпион Португалии - у Динамо; чемпион Турц...