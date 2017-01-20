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ЧМ. Определились первые четыре пары 1/8 финала

В группах А и В были сыграны все матчи

  • 20.01.2017 00:26
  • 152 просмотров
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Vincent Michel / IHF
© Vincent Michel / IHF

На чемпионате мира по гандболу среди мужчин, который проходит во Франции, сыграны последние матчи в первых двух квартетах. В группе А Норвегия обыграла Японию, в группе В Словения уступила Испании.

Группа А

Япония – Норвегия – 23:28

Группа В

Испания – Словения – 36:26

Таким образом, определились первые четыре пары 1/8 финала:

Норвегия – Македония

Франция – Исландия

Россия – Словения

Бразилия – Испания

Источник — Sport.ua

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