ЧМ. Определились первые четыре пары 1/8 финала

На чемпионате мира по гандболу среди мужчин, который проходит во Франции, сыграны последние матчи в первых двух квартетах. В группе А Норвегия обыграла Японию, в группе В Словения уступила Испании.
Группа А
Япония – Норвегия – 23:28
Группа В
Испания – Словения – 36:26
Таким образом, определились первые четыре пары 1/8 финала:
Норвегия – Македония
Франция – Исландия
Россия – Словения
Бразилия – Испания
Источник — Sport.ua
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