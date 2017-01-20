ЧМ. Аргентина громит Бахрейн, Чили уступает Саудовской Аравии

На чемпионате мира по гандболу среди мужчин, который проходит во Франции, подходит к завершению групповой этап.
На данный момент состоялись два поединка между аутсайдерами квартетов:
Группа С
Чили – Саудовская Аравия – 25:26
Группа D
Бахрейн – Аргентина – 17:26
Источник — Sport.ua
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А где сборная Украины ???
А она там должна быть?
alexzvezdocet, 20.01.2017 19:59 А где сборная Украины ??? А она там должна быть?
А где она должна быть ?
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