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ЧМ. Аргентина громит Бахрейн, Чили уступает Саудовской Аравии

Все четыре команды покидают турнир

  • 20.01.2017 19:52
  • 236 просмотров
  • 4 комментария
Метки
P.MONTIGNY / Francehandball2017
© P.MONTIGNY / Francehandball2017

На чемпионате мира по гандболу среди мужчин, который проходит во Франции, подходит к завершению групповой этап.

На данный момент состоялись два поединка между аутсайдерами квартетов:

Группа С

Чили – Саудовская Аравия – 25:26

Группа D

Бахрейн – Аргентина – 17:26

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    alexzvezdocet
      alexzvezdocet, 20.01.2017 19:59
    -1
    А где сборная Украины ???
    Ссылка
    Трактор
    online
    Трактор, 20.01.2017 20:10
    -2
    alexzvezdocet, 20.01.2017 19:59
    А где сборная Украины ???
    А она там должна быть?
    Ссылка
    alexzvezdocet
      alexzvezdocet, 20.01.2017 20:13
    -1
    Трактор, 20.01.2017 20:10
    alexzvezdocet, 20.01.2017 19:59
    А где сборная Украины ???

    А она там должна быть?
    А где она должна быть ?
    Ссылка
    Трактор
    online
    Трактор, 20.01.2017 20:21
    0
    alexzvezdocet, 20.01.2017 20:13
    Трактор, 20.01.2017 20:10
    alexzvezdocet, 20.01.2017 19:59 А где сборная Украины ??? А она там должна быть?

    А где она должна быть ?
    Согласно своему результату в отборе не?
    Ссылка
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