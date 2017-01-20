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ЧМ. Германия завоевала первое место в группе С

Швеция без проблем одолела Египет

  • 20.01.2017 21:24
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J. Crosnier / Francehandball2017
© J. Crosnier / Francehandball2017

На чемпионате мира по гандболу среди мужчин, который проходит во Франции, сыграны матчи за лидирующие места в группах С и D. Германия завоевала первое место в квартете С в противостоянии с Хорватией, а Швеция гарантировала себе вторую позицию в группе D.

Группа С

Германия – Хорватия – 28:21

Группа D

Швеция – Египет – 33:26

Источник — Sport.ua

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