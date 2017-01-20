ЧМ. Германия завоевала первое место в группе С

На чемпионате мира по гандболу среди мужчин, который проходит во Франции, сыграны матчи за лидирующие места в группах С и D. Германия завоевала первое место в квартете С в противостоянии с Хорватией, а Швеция гарантировала себе вторую позицию в группе D.
Группа С
Германия – Хорватия – 28:21
Группа D
Швеция – Египет – 33:26
Источник — Sport.ua
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