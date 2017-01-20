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ЧМ. Стали известны все пары 1/8 финала

В последних двух матчах группового этапа победы одержали Дания и Беларусь

  • 20.01.2017 23:31
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На чемпионате мира по гандболу среди мужчин, который проходит во Франции, сыграны последние матчи предварительного этапа. Дания победила Катар и с абсолютным показателем очков заняла первое место в группе D. Беларусь обыграла Венгрию в матче за третье место в квартете С.

Группа С

Беларусь – Венгрия – 27:25

Группа D

Катар – Дания – 29:32

Вторая четверка пар 1/8 финала выглядит следующим образом:

Беларусь – Швеция

Венгрия – Дания

Германия – Катар

Хорватия Египет

Напомним, вчера стали известны первые четыре пары 1/8 финала чемпионата мира во Франции.

Источник — Sport.ua

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