ЧМ. Стали известны все пары 1/8 финала

На чемпионате мира по гандболу среди мужчин, который проходит во Франции, сыграны последние матчи предварительного этапа. Дания победила Катар и с абсолютным показателем очков заняла первое место в группе D. Беларусь обыграла Венгрию в матче за третье место в квартете С.
Группа С
Беларусь – Венгрия – 27:25
Группа D
Катар – Дания – 29:32
Вторая четверка пар 1/8 финала выглядит следующим образом:
Беларусь – Швеция
Венгрия – Дания
Германия – Катар
Хорватия – Египет
Напомним, вчера стали известны первые четыре пары 1/8 финала чемпионата мира во Франции.
Источник — Sport.ua
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