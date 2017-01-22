Вчера на чемпионате мира по гандболу среди мужчин, который проходит во Франции, были сыграны первые четыре поединка 1/8 финала.
Настоящий накал страстей и интригу до конца матча зрители увидели в поединке Бразилия – Испания, в котором европейская команда выиграла с разницей в один мяч. Остальные поединки закончились уверенными победами одного из соперников.
Чемпионат Мира – 1/8 финала
Норвегия – Македония – 34:24
Франция – Исландия – 31:25
Россия – Словения – 26:32
Бразилия – Испания – 27:28
В плей-офф за 17-20-е места поляки обыграли сборную Туниса
Польша - Тунис - 28:26
А в плей-офф за 21-24-е места японцы уверенно одолели Анголу.
Япония - Ангола - 37:26
Источник — Sport.ua
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