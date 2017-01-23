ЭКМ 2017: Почкалова и Кривицкая завершили борьбу в 1/8 финала

© infoprostir.te.ua. Елена Кривицкая

Сразу две украинки Елена Кривицкая и Анфиса Почкалова сумели пробиться в 1/8 турнирной таблицы соревнований.

В 1/64 финала Елена Кривицкая одержала волевую победу над россиянкой Юлией Личагиной со счетом 11:10, а после победила бронзового призера Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Виолетту Колобову из России – 15:12.

В следующем туре состязаний украинская шпажистка не справилась с еще одной представительницей российской сборной Дарьей Мартынюк, уступив оппонентке со счетом 11:15.

Шпага женская (личные):

1. Сунь Ивэнь (Китай)

2. Ирина Эмбрих (Эстония)

3. Эмеше Сас (Венгрия)

3. Мелисса Горам (Франция)

12. Анфиса Почкалова (Украина)

14. Елена Кривицкая (Украина)

47. Инна Бровко (Украина)

61. Юлия Свыстиль (Украина)

63. Джоан Фейби Бежура (Украина)

75. Ксения Пантелеева (Украина)

154. Екатерина Чорний (Украина)

Шпага женская (командные)

1. Китай

2. Эстония

3. Россия

5. Украина

Источник — Федерация фехтования Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.