ЭКМ 2017: Дмитрий Чучукало остановился в 1/16 финала

© nffu.org.ua. Дмитрий Чучукало

В столице Франции соревновались 211 фехтовальщиков.

Лучшим результатом для Украины стало 29-е место Дмитрия Чучукало. В групповом этапе состязаний Дмитрий одержал 5 побед из 6, уступив только многократному победителю юниорских этапов Кубка мира Александру Сидо из Франции.

В предварительном туре украинский рапирист одержал верх над британцем Гарри Бердом, победив соперника с перевесом в один укол – 15:14, а после выиграл у датчанина Коли Дахлина – 15:12.

В 1/64 турнирной таблицы украинец добыл победу над представителем Нидерландов Себастьяном Борстом со счетом 15:11, но в следующей же ступени не справился с титулованным американцем Рэйсом Имбоденом, проиграв со счетом 12:15.

Рапира мужская (личные):

1. Александр Массиалас (США)

2. Тимур Сафин (Россия)

3. Джорджо Авола (Италия)

3. Ха Тэ Гью (Юж. Корея)

29. Дмитрий Чучукало (Украина)

44. Ростислав Герцик (Украина)

65. Клод Юнес (Украина)

97. Андрей Погребняк (Украина)

130. Ярослав Степура (Украина)

140. Максим Гаравский (Украина)

Рапира мужская (командные):

1. Италия

2. Франция

3. США

13. Украина

Источник — Федерация фехтования Украины

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