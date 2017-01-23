ЭКМ 2017: Дмитрий Чучукало остановился в 1/16 финала

В столице Франции соревновались 211 фехтовальщиков.
Лучшим результатом для Украины стало 29-е место Дмитрия Чучукало. В групповом этапе состязаний Дмитрий одержал 5 побед из 6, уступив только многократному победителю юниорских этапов Кубка мира Александру Сидо из Франции.
В предварительном туре украинский рапирист одержал верх над британцем Гарри Бердом, победив соперника с перевесом в один укол – 15:14, а после выиграл у датчанина Коли Дахлина – 15:12.
В 1/64 турнирной таблицы украинец добыл победу над представителем Нидерландов Себастьяном Борстом со счетом 15:11, но в следующей же ступени не справился с титулованным американцем Рэйсом Имбоденом, проиграв со счетом 12:15.
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Источник — Федерация фехтования Украины
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