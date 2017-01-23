Тимошенко уступил будущему обладателю серебра

Лучший результат среди украинских фехтовальщиков продемонстрировал Руслан Тимошенко.

В групповом этапе украинец добыл 5 побед из 6 возможных и начал борьбу в туре прямого выбывания под 40-м номером общей квалификации.

В 1/128 финала Тимошенко без проблем победил чеха Радека Одрусека со счетом 15:5, далее выиграл у швейцарца Клемента Метраиллера – 15:13, а в 1/32 турнирной таблицы одержал верх над немецким шпажистом Рафаэлем Штайнбергом – 15:12.

В 1/16 финала Руслана Тимошенко остановил представитель сборной Финляндии Нико Вуринен, который победил нашего спортсмена с перевесом в один укол – 15:14.

Стоит отметить, что по итогам турнира именно Вуринен стал обладателем серебряной награды, уступив в финале французу Имери Галли со счетом 13:1.

Источник — Федерация фехтования Украины

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