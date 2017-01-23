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Украинский велогонщик Грабовский скончался от сердечного приступа

Спортсмену был всего лишь 31 год

  • 23.01.2017 14:13
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velotraffik.com. Дмитрий Грабовский
© velotraffik.com. Дмитрий Грабовский

Российский велогонщик Юрий Левинзон сообщил, что украинский велогонщие Дмитрий Грабовский умер от сердечного приступа в возрасте 31 года.

«Я не знаю, как такое может быть... Дмитрий Грабовский скончался от сердечного приступа. Не знаю деталей, не знаю, что сказать. Разбудите меня кто-нибудь», – написал Левинзон на своей странице в Facebook.

Дмитрий Грабовский был многократным призером юниорских и молодежных чемпионатов мира и Европы. В 2002 году Грабовский стал чемпионом Европы в командном преследовании, а через год он выиграл этот титул уже в скрэтче.

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