Юрий ЧЕБАН: «После Олимпиады всем спринтерам дали пинок под зад»

© Sport.ua. Юрий Чебан

После Олимпиады в Бразилии, где он добыл вторую для себя золотую олимпийскую медаль, Юрий Чебан успел не только завершить карьеру и стать главным тренером сборной Украины, но и, по опросу пользователей Sport.ua, стать лучшим спортсменом 2016-го года. С этого мы и начали разговор.

— В первую очередь, примите поздравления с победой в опросе Sport.ua. Наши читатели сделали правильный выбор?

— Спасибо! В 2016-м году много спортсменов проявили себя ярко. Я рад, что пользователи вашего сайта проголосовали за меня. Большое им спасибо за поддержку!

— Конкуренция в борьбе за первое место у вас действительно была большая. Попробуете угадать, кто занял второе и третье место в нашем опросе?

— Наверное, второе место занял Олег Верняев, а третье — кто-то из боксеров: Усик или Ломаченко. Правильно?

— Практически угадали: Ломаченко второй, Верняев — третий. При этом Ломаченко вы опередили всего на три голоса…

— Да, можно сказать, что объехал его на финише (улыбается).

— Какой вид спорта вам ближе: бокс или спортивная гимнастика?

— Я бы, конечно, выбрал бокс. Это лично мне ближе. Хотя гимнастика – тоже хороший вид спорта. Возможно, не такой популярный у нас в стране, как другие виды. С другой стороны, если бы не медали, завоеванные на Олимпиадах в гребле, то и наш вид спорта тоже особо никто не знал бы.

— За успехами Василия Ломаченко на профессиональном ринге следите?

— Не могу сказать, что очень пристально интересуюсь боксом. Но бои Ломаченко стараюсь не пропускать. Вася — великий спортсмен. У него непредсказуемая техника, он никогда не боксирует одинаково. Мне лично очень интересно наблюдать за ним в ринге. Считаю, в профессиональном боксе у него очень большое будущее.

— На Олимпиаде в Рио ходили на какие-то другие соревнования?

— Были мысли пойти на бокс, но, к сожалению, бои украинских спортсменов совпадали с моими заплывами и тренировками. Хотел поболеть за украинку Татьяну Коб – она такая маленькая, но боевая, с характером. Зато первый раз в жизни побывал на плавании. Очень понравилось. Был как раз на заплыве, когда сразу три спортсмена финишировали с одним временем и заняли третье место. А вообще на Олимпиаде не так уж много времени для того, чтобы ходить на какие-то мероприятия. Все мысли – о своих стартах.

— Игровые виды спорта привлекают ваше внимание?

— Стараюсь не только следить, но и сам играю. В тренировочном процессе мы практикуем футбол, баскетбол, волейбол – виды, которые развивают координацию. Лично я больше люблю играть в футбол. У нас такая компания, которая играет «по-взрослому»: можем немного потолкаться, постелиться в подкате…

— За свою карьеру вы завоевали на Олимпиадах три медали – бронзу в Пекине на дистанции 500 метров и золото – в Лондоне и Рио-де-Жанейро на 200-метровке. Какая награда для вас наиболее дорога?

— Каждая медаль дорога по-своему. Нельзя провести градацию. В каждую из медалей я вкладывал свое здоровье и прикладывал усилия, чтобы ее добыть. Не только я, но и мой тренер. Каждая медаль с Олимпиады – очень важна. Там легких медалей и не дают (улыбается).

Я был на четырех Олимпиадах, но могу сказать, что самый плотный заезд в финале был в Рио-де-Жанейро. В Лондоне все-таки было немного полегче. Но эмоций в 2012-м году было больше – все-таки добыл первое золото.

— Правильно говорят: на вершину тяжело взойти, но удержаться еще тяжелее?

— Сто процентов!

— Вы говорили, что в Рио на дистанции 200 метров конкуренция была намного выше, чем в Лондоне. С чем это связано?

— Появилось больше молодых и перспективных спортсменов. Только после 2009-го года стало известно, что 200 метров ввели как олимпийскую дистанцию. Думаю, не все успели подготовиться, новые спортсмены, которые были бы заточены на спринт, не успели появиться. К Рио же все целенаправленно готовились именно на эту дистанцию, поэтому было сложнее.

— На следующих Олимпийских играх дистанция 200 метров останется?

— Нет. Уже утвердили официально: останется 1000 метров одиночка и двойка 1000 метров. Дистанция 200 метров добавится в женском каноэ. Поэтому пока мужской спринт во всем мире умер. Считаю, это решение несправедливое для спорта. Нужно было сделать дистанцию 500 метров, чтобы была возможность перейти с 200 метров и с 1000 метров. Так сделали в байдарке: забрали дистанцию 200 и 1000 метров в двойке и вместо этого ввели дистанцию 500 метров в четверке. Это более справедливо. Спринтерам же, получается, дали пинок под зад, не дав даже шанса подготовиться на дистанцию 500 метров.

— Правильно я понимаю: это стало одной из причин, почему вы решили завершить карьеру?

— Это было не одной причиной, а главной. Да, можно было попробовать подготовиться на дистанцию 1000 метров, но мне уже не 18 лет. На 500 метров, считаю, у меня бы хватило сил, но дистанция вдвое длиннее требует другой подготовки. Тем более, что я на 500-метровке был в призерах на Олимпиаде в Пекине.

— Насколько сложно вам далось решение о завершении карьеры? Когда поняли: все, я заканчиваю.

— Мне кажется, все как-то получилось само собой. Такие мысли у меня были, потом стало известно, что дистанции 500 метров на Олимпиаде не будет. В один момент я просто перестал об этом думать – и начал смотреть вперед. Спортивная карьера не вечна – всем рано или поздно приходится заканчивать и двигаться дальше.

— Вы при этом уходите непобежденным на своей дистанции на двух последних Олимпиадах!

— Да, думаю, об этом многие мечтают. Останусь единственным чемпионом Олимпийских игр в каноэ в спринте. Эта мысль меня греет (смеется).

— Физически смогли бы выдержать еще четыре года?

— Можно было бы бороться. На Олимпиадах большую роль играет не только физическая и техническая подготовка, но и психологическое состояние.

— Вы уже вступили в должность главного тренера сборной Украины по гребле на байдарках и каноэ?

— Да. Считаю, выборы нужно было проводить еще в октябре-ноябре прошлого года, чтобы в 2017-й год уступать подготовленным. Мне сейчас приходится делать много организационной работы – планировать сборы, утверждать состав, экипажи, подбирать тренерский состав. В общем, есть очень много нюансов.

— В футболе есть пословица: для того, чтобы стать тренером – нужно убить в себе игрока. Вам уже удалось смотреть на ваш вид спорта не с лодки, а с берега?

— Я пока перестраиваюсь. Теперь понимаю, что должен думать не только о себе, а — о всей команде. Нужно мыслить более глобально: делать ставку на людей, которые покажут результат.

Автор — Сергей Цыба, Sport.ua

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