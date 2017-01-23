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Вчера на чемпионате мира по гандболу среди мужчин, который проходит во Франции, были сыграны четыре поединка 1/8 финала.

Победители групп С и D, Германия и Дания, неожиданно были выбиты из турнира. Победы над фаворитами праздновали Катар и Венгрия. В остальных матчах завершилось без сенсаций: Беларусь уступила Швеции, Хорватия обыграла Египет.

Чемпионат мира – 1/8 финала

Беларусь – Швеция – 22:41

Венгрия – Дания – 27:25

Германия – Катар – 20:21

Хорватия – Египет – 21:19

Таким образом, определились все пары четвертьфинала соревнований:

Норвегия – Венгрия

Франция – Швеция

Словения – Катар

Испания - Хорватия

Источник — Sport.ua

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