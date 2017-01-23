Чемпионат мира по гандболу подходит к своему логическому завершению. Во вторник определятся полуфиналисты турнира, а сегодня главные неудачники соревнований распределяли между собой места с 17 по 24-е.
Матч за 17-е место
Польша – Аргентина – 24:22 (13:13)
Матч за 19-е место
Тунис – Саудовская Аравия – 39:30 (20:15)
Матч за 21-е место
Япония – Чили – 29:35 (12:17)
Матч за 23-е место
Ангола – Бахрейн – 26:32 (13:15)
Источник — Sport.ua
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