© francehandball2017.com, сборная Чили

Чемпионат мира по гандболу подходит к своему логическому завершению. Во вторник определятся полуфиналисты турнира, а сегодня главные неудачники соревнований распределяли между собой места с 17 по 24-е.

Матч за 17-е место

Польша – Аргентина – 24:22 (13:13)

Матч за 19-е место

Тунис – Саудовская Аравия – 39:30 (20:15)

Матч за 21-е место

Япония – Чили – 29:35 (12:17)





Матч за 23-е место

Ангола – Бахрейн – 26:32 (13:15)





Источник — Sport.ua

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