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Добрый день, дорогие читатели!

Попробую вести блог о футнете. Буду стараться писать раз в неделю, или чаще при необходимости. Сегодня я расскажу вкратце о самой игре, о ее правилах, дисциплинах, организациях…

Итак, основные понятия.

Футнет (упрощенно) – игра в футбол через теннисную сетку. В Украине также принято называть эту игру теннисболом. Дисциплины – одиночки (singles), двойки (doubles), тройки (triples).

Параметры площадки. Сетка – высота 110см (как в теннисе). Размеры площадки. Для одиночек и двоек: длина – 12,8 м, ширина – 9 м. Для троек: длина – 18 м, ширина – 9 м (как в волейболе). Как играть. В процессе розыгрыша в одиночках мяч может один раз коснуться поверхности корта, а игрок может дважды коснуться мяча перед тем, как направить его на половину соперника. В двойках и тройках: также одно касание о корт, но возможны три касания игроков в розыгрыше, однако игроки не имеют права касаться мяча дважды подряд (как в волейболе). Естественно, можно использовать два или одно касание игроков команды перед тем, как мяч перейдет к сопернику.

Эти правила действуют на высшем уровне (чемпионаты мира и Европы). На более низких уровнях допускается два и даже три касания мяча о пол. Играть можно всеми частями тела, кроме рук. Счет в сете – до 11 очков. Классический матч в одной дисциплине – до победы в двух сетах. Однако есть множество игровых систем, объединяющих разные дисциплины. Например, в регулярном чемпионате Украины между двумя командами играется матч из восьми сетов – три двойки, две одиночки, три тройки. Более подробно о правилах футнета тут: http://unifut.net/files/futnetlaws.pdf.

Для наглядного пособия - фрагмент розыгрыша решающего очка в финале двоек на Чемпионате мира 2016 в Брно:

Международная федерация футнета – ЮНИФ (http://unifut.net/index.php). В нее входят страны пяти континентов. В нашей стране футнет развивает ФФТУ – федерация футнета (теннисбола) Украины (http://www.futnet.org.ua/).

Это базовая информация. Теперь о частностях. Наиболее часто задаваемый вопрос о футнете – «А кто в мире самый сильный? Наверное, бразильцы?» - Нет, не бразильцы, и не аргентинцы, и даже не итальянцы!

Прилагаю последний рейтинг 10-ки лучших команд мира, составленный по итогам прошлогоднего чемпионата мира (2016 г.), с учетом всех трех дисциплин.

1. Чехия

2. Словакия

3. Румыния

4. Швейцария

5. Южная Корея

6. Венгрия

7. Франция

8. Украина

9. США

10. Польша.

Этот рейтинг достаточно верно отображает распределение сил, разве что позиции Франции и Польши могли бы быть на ступеньку выше, если бы не провалы одиночников обеих команд на ЧМ. Как вы, наверное, заметили, «рулят» команды из стран центральной и восточной Европы, что подсказывает мне о ментальной предрасположенности украинцев к светлому будущему в футнете!

В Украине проведено 5 чемпионатов, из которых 4 выиграл киевский «Голосеево», и один - их земляки из «Хелсгрупп».

В следующих статьях я буду детально рассказывать об основных элементах игры. О подаче, приеме, пасе, атакующих ударах, блоке, тактике и т.д. В подспорье мне будет набор роликов о футнете, очень удачно снятый ирландцами, с участием одного из лучших игроков современного футнета, чеха Яна Ванке. Вот первый из них:





Задавайте вопросы о футнете – с удовольствием отвечу!

Автор — Денис Виленкин, Sport.ua

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