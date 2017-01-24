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Состоялся Кубок Леонида Дуная

В Харькове прошел 27-й Открытый всеукраинский турнир по вольной борьбе

  • 24.01.2017 14:26
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Сборная Украины – победитель турнира Леонида Дуная!
© Сборная Украины – победитель турнира Леонида Дуная!
20-21 января в Харькове при поддержке фармацевтической компании «Здоровье» проводился 27-й Открытый всеукраинский турнир по вольной борьбе, посвященный памяти Леонида Дуная. За победу боролись спортсмены из всех регионов Украины, а также представители Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы, Германии и Турции. 
 
Традиционный турнир, посвященный памяти мастера спорта, заслуженного тренера Украины Леонида Александровича Дуная, проводился среди юношей и девушек 2000-2001 гг. рождения. Турнир был организован Федерацией спортивной борьбы города Харькова. 
 
В этом году участники и зрители отметили особенно высокий уровень мероприятия, масштаб которого растет с каждым годом. Так, если в позапрошлом году на харьковских коврах боролись 234 спортсмена, в прошлом году их было уже 300, а в 2017 г. число желающих завоевать Кубок Леонида Дуная достигло 400 человек. 
 
Как отметил заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк, по своему размаху турнир фактически уже является международным. И при такой поддержке у Харькова есть все шансы в скором времени стать борцовской столицей Украины.
 
Юрий Назаренко, директор ХГУФК, заслуженный тренер Украины по вольной борьбе, подчеркнул: турнир с каждым годом становится все сильнее и сильнее, в первую очередь, благодаря фармацевтической компании «Здоровье», которая вот уже много лет выступает главным спонсором соревнований и вкладывает значительные усилия в проведение данного мероприятия. А ведь чем выше уровень проведения турнира, тем больше команд выражают желание принять в нем участие и, соответственно, схватки становятся более зрелищными и захватывающими. По словам Ю. Назаренко, именно поддержка таких меценатов, как Александр Доровской, стала причиной того, что спортивная борьба в Харькове в последнее время переживает настоящий бум.



Турнир открыл первый вице-президент Ассоциации спортивной борьбы Украины, генеральный директор ООО "Фармкомпания "Здоровье" Александр Доровской
 
В первый же день соревнований победу завоевали харьковские спортсмены — воспитанники харьковского государственного высшего училища спортивной культуры №1 Олег Гайдар (46 кг) и Александр Евсеенко (54 кг). Еще двое представителей Харькова добрались до финальных схваток, но уступили в них грузинским сверстникам. Таким образом, на серебряную ступень пьедестала взошли Сергей Марченко (42 кг) и Александр Пандоев (63 кг). Пробившись через утешительные поединки в бронзовый матч, Рустам Гулиев (58 кг) в упорной борьбе завоевал для себя возможность стать третьим в своей категории. К сожалению, еще один наш земляк остановился в шаге от медали. «Бронзовую» схватку проиграл Кирилл Чубаков (69 кг).
 
Во второй день проведения турнира схватки проводились среди девушек. Серебряными призерами стали Альбина Рылля (весовая категория до 40 кг) и Кристина Малявка (тяжелая категория, 70 кг). Еще три харьковчанки — Анастасия Логвиненко (46 кг), Анастасия Панасюк (49 кг) и Валерия Кордос (60 кг) завоевали «бронзу».
 
Победителей международного турнира наградили грамотами, медалями и денежными призами. В церемонии награждения приняли участие Евгений Ручка, президент Федерации спортивной борьбы города Харькова, и Юрий Назаренко.
 
««Мы постарались сделать все, чтобы турнир был ярким и запоминающимся. Ведь именно такие мероприятия пробуждают в молодежи интерес к спорту, помогают вырасти следующему поколению харьковчан сильными и здоровыми. Намного лучше, когда дети занимаются борьбой, способной воспитать в них мужество и силу воли, чем проводят время на улице. Кроме того, для меня как ученика Леонида Дуная очень важно поддержать замечательные спортивные традиции, которые он заложил в нашем городе. Леонид Александрович — это человек – легенда, сильный, мужественный борец, пример для каждого спортсмена. Он умел воспитывать в детях не только спортивные качества, необходимые для личных побед, но и привить им чувство ответственности за всю команду. И наша задача — передать эти ценности подрастающему поколению борцов», — рассказал Александр Доровской, генеральный директор ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье», первый вице-президент Ассоциации спортивной борьбы Украины.

Источник — Sport.ua

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