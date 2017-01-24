На сына Виталия Кличко напал аллигатор

© zn.ua. Виталий Кличко

Инцидент произошел в Национальном парке Эверглейдс в США, где 16-летний Егор-Даниэль Кличко помогал сотрудникам по уходу за животными в качестве волонтера по программе благотворительного Фонда Кличко.



«Правило номер один в качестве сотрудника по уходу за аллигаторами: если аллигатор Эрвин хочет еды, дайте ее. У меня даже есть швы с голубыми нитками», - сказал Егор- Даниэль.



Стоит отметить, что в социальных сетях сын Виталия Кличко написал, что все могло закончиться гораздо хуже.

Источник — Worldboxingnews

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