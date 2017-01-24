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На сына Виталия Кличко напал аллигатор

Егор-Даниэль сильно не пострадал

  • 24.01.2017 18:13
  • 1879 просмотров
  • 1 комментария
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zn.ua. Виталий Кличко
© zn.ua. Виталий Кличко

Инцидент произошел в Национальном парке Эверглейдс в США, где 16-летний Егор-Даниэль Кличко помогал сотрудникам по уходу за животными в качестве волонтера по программе благотворительного Фонда Кличко.

«Правило номер один в качестве сотрудника по уходу за аллигаторами: если аллигатор Эрвин хочет еды, дайте ее. У меня даже есть швы с голубыми нитками», - сказал Егор- Даниэль.
    
Стоит отметить, что в социальных сетях сын Виталия Кличко написал, что все могло закончиться гораздо хуже.

Источник — Worldboxingnews

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Комментарии
    IlyashenkoM6-2013
      IlyashenkoM6-2013, 24.01.2017 19:13
    +4
    Ой.. бл..т.. в 90е Дед подорожник дал... и сказал не реви... а тут швы. инстаграмм...
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