ЧМ-2017. Норвегия становится первым полуфиналистом

Сборная Норвегии стала первым полуфиналистом чемпионата мира по гандболу, который проходит во Франции.
В матче 1/4 финала норвежцы обыграли команду Венгрии 31:28. После первого тайма преимущество скандинавов было серьезным (17:10), но вторая половина осталась уже за венграми – 18:14.
Чемпионат мира
1/4 финала
Норвегия - Венгрия - 31:28 (7:10)
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.