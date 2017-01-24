Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ЧМ-2017. Норвегия становится первым полуфиналистом

Скандинавы обыграли команду Венгрии

  • 24.01.2017 20:27
  • 339 просмотров
  • 0 комментария
Метки
francehandball2017.com
© francehandball2017.com

Сборная Норвегии стала первым полуфиналистом чемпионата мира по гандболу, который проходит во Франции.

В матче 1/4 финала норвежцы обыграли команду Венгрии 31:28. После первого тайма преимущество скандинавов было серьезным (17:10), но вторая половина осталась уже за венграми – 18:14.

Чемпионат мира

1/4 финала

Норвегия - Венгрия - 31:28 (7:10)

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.