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Украинцы выступят в трех видах ЧЕ по фигурному катанию

В чешской Остраве начинается чемпионат Европы по фигурному катанию, который продлится до воскресенья

  • 25.01.2017 10:36
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ufsf.com.ua
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Украинцы выступят в трех видах, а главные надежды у нас на танцы: от лидеров сборной Александры Назаровой и Максима Никитина, тренирующихся в США у знаменитого Игоря Шпильбанда, ждут попадания в топ-10 (два года назад пара была 11-й), ведь это позволит в 2018-м послать на первенство континента сразу две танцевальные пары. Да и новое личное достижение по силам, если не помешает волнение. У одиночников на лед выйдут Иван Павлов, который на прошлом ЧЕ был 15-м, и Анна Хныченкова – 21-я в 2016-м. Единственная спортивная пара страны – Рената Оганесян и Марк Бардей – не выступит из-за проблем со здоровьем у партнерши – кардиология.
 
В Чехию приехал и целый рой экс-украинцев: немка Алена Савченко с партнером Бруно Массо (бронзовые призеры ЧМ и фавориты ЧЕ), вице-чемпион ЧЕ-2016 Алексей Быченко из Израиля, уже поляки Игорь Резниченко и Максим Сподырев с Наталией Калишек, турчанка Алиса Агафонова с Альпером Учаром, грузин Алексей Шумский с Татьяной Козмавой. Среди фаворитов – чемпионы мира испанец Фернандес, может выиграть 5-й титул ЧЕ подряд, Медведева из России и законодатели моды в танцах французы Пападакис/Сизерон. Камбеком попытаются удивить бронзовая призерка ОИ итальянка Каролина Костнер после двух лет перерыва, а также серебряные призеры ОИ Столбова/Климов после травмы.
 

Источник — Сегодня Спорт

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