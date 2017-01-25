Усэйн Болт теряет эстафетное золото Пекина

Ямайский бегун Неста Картер попался на допинге во время Олимпийских игр 2008 года в Пекине. В пробе спортсмена обнаружили запрещенное вещество метилгексанамин.
Таким образом, результат эстафеты 4х100 метров пересмотрен, а все партнеры Картера лишены «золотых» медалей.
Напомним, в составе ямайской команды бежали Усэйн Болт, Неста Картер, Асафа Пауэлл и Майкл Фрэйтер.
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