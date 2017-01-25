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Усэйн Болт теряет эстафетное золото Пекина

В пробе одного из бегунов ямайской команды был найден запрещенный препарат

  • 25.01.2017 16:43
  • 370 просмотров
  • 1 комментария
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prosports.kz. Неста Картер
© prosports.kz. Неста Картер

Ямайский бегун Неста Картер попался на допинге во время Олимпийских игр 2008 года в Пекине. В пробе спортсмена обнаружили запрещенное вещество метилгексанамин.

Таким образом, результат эстафеты 4х100 метров пересмотрен, а все партнеры Картера лишены «золотых» медалей.

Напомним, в составе ямайской команды бежали Усэйн Болт, Неста Картер, Асафа Пауэлл и Майкл Фрэйтер.

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Комментарии
    Ihor8
    online
      Ihor8, 25.01.2017 16:47
    0
    2008 год они больные там все????? Что было то было. Тогда не обнаружили тогда досвидос
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