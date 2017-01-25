Российскую легкоатлетку лишили двух медалей ОИ-2008 из-за допинга

© rsport.ru. Татьяна Лебедева

Вслед за дисквалификацией ямайской эстафетной сборной, Международный олимпийский комитет лишил двух медалей российскую легкоатлетку Татьяну Лебедеву. Перепроверка допинг-проб показала, что спортсменка употребляла запрещенный препарат туринабол.

На Олимпийских играх 2008 года в Пекине Лебедева показала второй результат в прыжках в длину и в тройном прыжке.

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