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Российскую легкоатлетку лишили двух медалей ОИ-2008 из-за допинга

Татьяна Лебедева попалась на употреблении запрещенного препарата туринабол

  • 25.01.2017 17:00
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rsport.ru. Татьяна Лебедева
© rsport.ru. Татьяна Лебедева

Вслед за дисквалификацией ямайской эстафетной сборной, Международный олимпийский комитет лишил двух медалей российскую легкоатлетку Татьяну Лебедеву. Перепроверка допинг-проб показала, что спортсменка употребляла запрещенный препарат туринабол.

На Олимпийских играх 2008 года в Пекине Лебедева показала второй результат в прыжках в длину и в тройном прыжке.

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