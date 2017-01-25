В России из-за проверки на допинг с турнира снялись 150 участников

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В минувшие выходные в Оренбурге прошел очередной этап зимнего тура Всероссийской федерации легкой атлетики – он же чемпионат России в беге на милю.

Очевидцы с готовностью вам расскажут, как после неожиданного известия о том, что турнир посетят допинг-офицеры, началось паническое бегство со старта уже заявленных спортсменов. Более половины ранее записавшихся попросту не явились.

В итоге в финишных протоколах одного из самых значимых (если судить по призовому фонду и статусу) зимних беговых турниров было… 5 женщин и 7 мужчин. Еще две девушки снялись уже непосредственно перед началом – будем считать, что заболели. Чтобы стать призером чемпионата России по легкой атлетике, оказалось достаточно просто выйти на старт и финишировать.

Перед началом «Оренбургской мили» ожидалось, что забег соберет более 150 спортсменов.

Всероссийская федерация легкой атлетики выступила с заявлением относительно массового снятия спортсменов с этапа Зимнего тура ВФЛА «Оренбургская миля» и пообещала провести расследование данного случая.

Источник — Сегодня Спорт

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