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В России из-за проверки на допинг с турнира снялись 150 участников

Допинг добрался и до аматорского спорта

  • 25.01.2017 21:34
  • 740 просмотров
  • 4 комментария
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AFP
© AFP

В минувшие выходные в Оренбурге прошел очередной этап зимнего тура Всероссийской федерации легкой атлетики – он же чемпионат России в беге на милю.

Очевидцы с готовностью вам расскажут, как после неожиданного известия о том, что турнир посетят допинг-офицеры, началось паническое бегство со старта уже заявленных спортсменов. Более половины ранее записавшихся попросту не явились.

В итоге в финишных протоколах одного из самых значимых (если судить по призовому фонду и статусу) зимних беговых турниров было… 5 женщин и 7 мужчин. Еще две девушки снялись уже непосредственно перед началом – будем считать, что заболели. Чтобы стать призером чемпионата России по легкой атлетике, оказалось достаточно просто выйти на старт и финишировать.

Перед началом «Оренбургской мили» ожидалось, что забег соберет более 150 спортсменов.

Всероссийская федерация легкой атлетики выступила с заявлением относительно массового снятия спортсменов с этапа Зимнего тура ВФЛА «Оренбургская миля» и пообещала провести расследование данного случая.

Источник — Сегодня Спорт

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Комментарии
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 25.01.2017 22:27
    +3
    Как тяжело все бросить, ведь сколько лет проблем не существовало... что-то пошло не так.
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    A-68
      A-68, 25.01.2017 22:37
    +6
    Вони там,що всі в московії під допінгом живуть ???
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    diogendog
      diogendog, 25.01.2017 22:40
    +2
    и снова российские спортсмены радуют украинских болельщиков.
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    KIEWADIM
      KIEWADIM, 25.01.2017 22:44
    +1
    думаю должно быть логическое объяснение, например все 150 чел забыли выключить утюг дома, и срочно нужно было бежать домоц. Или эпидемия грипа... какойто Вася чихнул и все в лазарет
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