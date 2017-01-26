Флешмоб зародился в США в 2013 году. Его цель – привлечь внимание к проблеме адаптации военных к мирной жизни. Участники отжимаются 22 раза в течение 22 дней. Цифра выбрана неслучайно – в США она фигурировала в ежедневной статистике самоубийств ветеранов военных конфликтов.
Источник — Sport.ua
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как отжимание от пола разных известных личностей может способствовать привлечению внимания к проблемам адаптации военных?
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