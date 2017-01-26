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Как Кличко, Шовковский и Беленюк отжимались в поддержку военных

Флешмоб #22PushupChallenge набирает популярность среди украинских спортсменов

  • 26.01.2017 16:15
  • 772 просмотров
  • 3 комментария
Метки
Как Кличко, Шовковский и Беленюк отжимались в поддержку военных

Флешмоб зародился в США в 2013 году. Его цель – привлечь внимание к проблеме адаптации военных к мирной жизни. Участники отжимаются 22 раза в течение 22 дней. Цифра выбрана неслучайно – в США она фигурировала в ежедневной статистике самоубийств ветеранов военных конфликтов.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    WawanO
      WawanO, 26.01.2017 16:35
    +2
    Красавчікі.
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    shakhtarforever
    online
      shakhtarforever, 26.01.2017 16:39
    +1
    Всі нормально без понтів, лише Шовковський робить з цього шоу
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    уух
      уух, 26.01.2017 16:42
    +3
    вот только не ясно,
    как отжимание от пола разных известных личностей может способствовать привлечению внимания к проблемам адаптации военных?
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