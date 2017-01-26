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Теодорчик вновь забил за Андерлехт 17:14 — Amil Aliev Хватит кусать локти, надо было думать головой

Трансферная цель Динамо перебралась в Дженоа 17:09 — Informozavr2011 Зато в Шахтёр "выстроилась очередь", в конце которой Месси и Рональдо! 17:00 — Андрей Шакуров никто из сильных чемпионатов больше не хочет идти в динамо,статистика это показала 16:53 — seregka1991 Плевать. Он нудный.Нам нужен креатив, скорость. 16:52 — Дмитрий Стеблина Ну все, Суркису и всем фанам Динамо нужно забухать, такого игрочеллу потеряли.

Ювентус отрицает связь с мафией 17:05 — Дмитрий Стеблина А шо мафиози не люди? Если не доказано, то почему ему нельзя посещать футбольные матчи?

Это'О прибыл в расположение Амкара 16:50 — krotus Как всегда у россиян железная логика:"форвард находится в хороших отношениях с главным трене...