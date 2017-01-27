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Усэйн Болт вернул золотую медаль Пекина

Международный олимпийский комитет ранее аннулировал результаты эстафеты 4x100

  • 27.01.2017 22:16
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klbviktoria.com. Усэйн Болт
© klbviktoria.com. Усэйн Болт

Ямайский спринтер Усэйн Болт заявил, что вернул золотую медаль с Олимпийских игр 2008 года в Пекине, которую он завоевал в эстафете 4x100 м в составе национальной сборной, из-за положительного допинг- теста партнера по команде Несты Картера.

«Конечно неприятно, что я должен вернуть свою медаль, но это требование Международного олимпийского комитета. Поэтому я уже вернул медаль», - заявил Болт.

В среду Международной Олимпийский комитет (МОК) аннулировал результат команды Ямайки в эстафете 4x100 м, завоевавшей золотые медали, из-за положительного допинг-теста Несты Картера, в анализах которого был обнаружен метилгексанамин. Позднее стало известно, что Картер подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение МОК.

Источник — ТАСС

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