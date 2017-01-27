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Алина Шух установила мировой рекорд в многоборье среди юниоров

Украинская спортсменка показала лучший результат в сезоне для взрослых

  • 27.01.2017 22:33
  • 130 просмотров
  • 2 комментария
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uaf.org.ua. Алина Шух
© uaf.org.ua. Алина Шух

Броварчанка Аліни Шух встановила світовий рекорд з багатоборства для юніорів. Сталося це на змаганнях у Запоріжжі.

В трьох з п’яти дисциплін Аліна встановила особисті рекорди. Її беззаперечна перевага над суперницями ще перед останнім видом – бігом на 800 метрів – зняла усі питання щодо переможниці змагань. Але 17-річна атлетка, яка має в своїй колекції вже бронзу юнацького чемпіонату світу та золото юнацького чемпіонату Європи, поставила перед собою у цьому зимовому сезоні за мету пробитися на свій перший в кар’єрі великий дорослий міжнародний старт – чемпіонат Європи у приміщенні. Для того, щоб 3-5 березня позмагатися у Белграді (Сербія), багатоборцям потрібно показати у зимовому сезоні результат з ТОП-8 європейського листа. І Аліні Шух наразі це вдалося. 4550 очок, які вона набрала у сумі, це найкращий результат сезону у світі (серед дорослих!). А ще – новий світовий рекорд серед юніорів!

Источник — Федерация легкой атлетики Украины

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Комментарии
    shakhtarforever
      shakhtarforever, 27.01.2017 22:55
    +1
    Молодчинка!!!
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    Oleg Bugaets
    online
      Oleg Bugaets, 27.01.2017 23:30
    0
    так тримати! минулий сезон був успішним і початок нинішнього добре!
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