ЧМ. Норвегия обыграла Хорватию в овертайме и вышла в финал

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Сборная Норвегии стала вторым финалистом чемпионата мира по гандболу. В полуфинальном поединке норвежцы в упорной борьбе победили сборную Хорватии. Основное время матча закончилось вничью 25:25, а овертайм остался за гандболистами из страны фьордов.

В финале сборная Норвегии встретится с хозяевами турнира – французами, которые вчера не оставили шансов словенцам.

Хотелось бы добавить, что оба участника будущего финала, который состоится 29 января, выступали в отборочной группе А. В очном поединке Франция добыла победу со счетом 31:28.

Матч за «бронзу» состоится на день ранее.

ЧМ-2017, полуфинал

Норвегия – Хорватия – 28:25

Источник — Sport.ua

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