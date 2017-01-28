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ЧМ. Норвегия обыграла Хорватию в овертайме и вышла в финал

В финальном поединке на норвежцев ожидает сборная Франции

  • 28.01.2017 00:03
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  • 1 комментария
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francehandball2017.com
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Сборная Норвегии стала вторым финалистом чемпионата мира по гандболу. В полуфинальном поединке норвежцы в упорной борьбе победили сборную Хорватии. Основное время матча закончилось вничью 25:25, а овертайм остался за гандболистами из страны фьордов.

В финале сборная Норвегии встретится с хозяевами турнира – французами, которые вчера не оставили шансов словенцам.

Хотелось бы добавить, что оба участника будущего финала, который состоится 29 января, выступали в отборочной группе А. В очном поединке Франция добыла победу со счетом 31:28.

Матч за «бронзу» состоится на день ранее.

ЧМ-2017, полуфинал
Норвегия – Хорватия – 28:25

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    TimurKhAI
    online
      TimurKhAI, 28.01.2017 01:03
    0
    Отразить пеналь при ничейном счёте на последней секунде 2-го тайма - это, конечно, очень круто!

    ... А ведь были времена, когда и Украина обыгрывала хорватов в плей-офф мужского гандбольного ЧМ, причём тоже в овертайме (точнее, в двух овертаймах!)
    Тот драматичный матч 1/8-й финала 16-летней давности до сих пор перед глазами. Очень хотелось бы пересмотреть его сейчас ещё раз, но такой раритет, наверное, нереально раздобыть
    (Кстати, и норвежцев за пару дней до игры с хорватами наши разнесли тогда в клочья в последнем матче подгруппы).
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