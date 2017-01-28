ЧМ. Норвегия обыграла Хорватию в овертайме и вышла в финал

Сборная Норвегии стала вторым финалистом чемпионата мира по гандболу. В полуфинальном поединке норвежцы в упорной борьбе победили сборную Хорватии. Основное время матча закончилось вничью 25:25, а овертайм остался за гандболистами из страны фьордов.
В финале сборная Норвегии встретится с хозяевами турнира – французами, которые вчера не оставили шансов словенцам.
Хотелось бы добавить, что оба участника будущего финала, который состоится 29 января, выступали в отборочной группе А. В очном поединке Франция добыла победу со счетом 31:28.
Матч за «бронзу» состоится на день ранее.
ЧМ-2017, полуфинал
Норвегия – Хорватия – 28:25
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
... А ведь были времена, когда и Украина обыгрывала хорватов в плей-офф мужского гандбольного ЧМ, причём тоже в овертайме (точнее, в двух овертаймах!)
Тот драматичный матч 1/8-й финала 16-летней давности до сих пор перед глазами. Очень хотелось бы пересмотреть его сейчас ещё раз, но такой раритет, наверное, нереально раздобыть
(Кстати, и норвежцев за пару дней до игры с хорватами наши разнесли тогда в клочья в последнем матче подгруппы).
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.