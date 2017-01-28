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ЧМ. Словения побеждает Хорватию в матче за третье место

На мировом первенстве осталось сыграть всего один матч

  • 28.01.2017 23:55
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francehandball2017.com
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На чемпионате мира по гандболу состоялся «бронзовый» финал. В ожесточенной борьбе третье место на турнире завоевала сборная Словении, которая обыграла Хорватию. Словенцы устроили самый настоящий камбек, отыгравшись с «-7».

Завтра на ЧМ во Франции пройдет финал, в котором хозяева турнира сразятся с норвежцами.

Чемпионат мира. Матч за 3-е место
Словения – Хорватия – 31:30

Источник — Sport.ua

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