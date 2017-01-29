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Хет-трик Анастасии Ткачук и гость из Турции

В Запорожье проходит чемпионат Украины по легкой атлетике

  • 29.01.2017 09:45
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Хет-трик Анастасии Ткачук и гость из Турции
Головною героїнею другого дня командного чемпіонату України з легкої атлетики у приміщенні, який приймав манеж ПАТ «Соціальні ініціативи Запоріжжя», стала місцева спортсменка Анастасія Ткачук.
 
Після того, як у п’ятницю вона виграла змагання з бігу на 1500 метрів, у суботу Анастасія зуміла оформити переможний хет-трик – стала найкращою на дистанції 800 метрів (2.04,97), а потім разом з подругами по збірній Запорізької області – Ольгою Борисенко, Анастасією Бризгіною та Наталією Дерев’янко - тріумфувала в естафеті 200+400+600+800 метрів. Особливо яскравою стала її перемога в естафеті. Ткачук (но фото ліворуч), яка бігла на заключному етапі, отримала паличку останньою, четвертою. Але упродовж своїх 800 метрів зуміла відіграти відставання від лідера, яке складало близько 50 метрів, і перетнула фінішну лінію першою – 5 хвилин 6,11 секунди.
 
Статус міжнародних змагань надала командному чемпіонату України участь в ньому висотника з Туреччини Метіна Догу. Представники турецької делегації не приховували, що привезли свого 20-річного вихованця до Запоріжжя за нормативом на чемпіонат Європи в приміщенні, який складає 2 м 25 см. Цьому мала сприяти висока конкуренція з сильними українськими стрибунами – Дмитром Яковенком, Сергієм Спільняком, Андрієм Ковальовим. Метін декілька днів тому вдома стрибнув на 2.21, але в Україні бодай повторити цей результат йому не вдалося – 2.10 і шосте місце. Перемогу тут святкував Дмитро Яковенко з Кіровоградщини – 2.20.
 
Отож, перший великий національний старт позаду. Попереду ще Кубок України, який відбудеться 11 лютого у Києві та чемпіонат України (Суми, 17-19 лютого), який стане вирішальним етапом відбору на березневий чемпіонат Європи у приміщенні.
 

Источник — Федерация легкой атлетики Украины

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