Американец установил мировой рекорд в беге на 600 метров

Американець Казімір Локсом встановив новий світовий рекорд з бігу на 600 метрів у приміщенні. 28 січня, на змаганнях Penn State National Open, він подолав дистанцію за 1.14,91 хв, повідомляє The Daily Collegian.

Свій особистий рекорд Локсом покращив майже на 40 секунд. До цього найшвидше 600 метрів він долав 1 березня 2015 року у Бостоні – 1.15,33 хв.

Світовий рекорд у цій дисципліні був встановлений не так давно. 20 січня 2017 року, в Альбукерці кенієць Еммануель Корір став першим, хто вибіг 600 метрів з 1.15 хвилин – 1.14,97 хв.

Перш ніж стати офіційним, рекорд Локсома має пройти стандартну процедуру ратифікації.

Источник — Федерация легкой атлетики Украины

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