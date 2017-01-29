Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Сборная Украины выиграла бронзу на этапе Кубка мира в Германии

Призерами стали Никишин, Станкевич, Герей и Хворост

  • 29.01.2017 17:45
  • 78 просмотров
  • 0 комментария
Метки
nffu.org.ua
© nffu.org.ua

28 января прошли командные соревнования в рамках этапа Кубка мира по фехтованию на шпагах в Хайденхайме, Германия. Сборной Украины удалось попасть в число призеров данного турнира.

Украинская национальная команда в составе Богдана Никишина, Максима Хвороста, Владимира Станкевича и Анатолия Герея стартовала в туре прямого выбывания под 4-м номером квалификации. В 1/16 финала украинские шпажисты без проблем разобрались со сборной Австралии, одержав победу со счетом 45:28, а далее Станкевич, Никишин, Хворост и Герей выиграли у эстонцев – 45:23.

В 1/4 турнирной таблицы украинцы столкнулись с командой Швейцарии. Сначала борьба шла на равных, но в бою Герей – Хайнцер лидер швейцарцев сумел отыграть сразу пять очков и вывести свою сборную вперед – 22:17. Данный разрыв сократил Хворост, а Герей, который фехтовал в предпоследнем поединке встречи с Пеером Борски, наверстал упущенное и занял лидирующую позицию – 31:29. Все решилось в последнем бою Никишин – Хайнцер. Несмотря на то, что украинский шпажист уступил швейцарцу 4:5, общий счет встречи был в пользу сборной Украины – 35:34. Таким образом, наши фехтовальщики стали претендентами на медали этапа Кубка мира.

К сожалению, в следующем туре соревнований Станкевич, Никишин, Герей и Хворост не сумели остановить французов, проиграв соперникам со счетом 29:45. Но в борьбе за бронзу наши спортсмены сумели реабилитироваться сполна, одержав уверенную победу над китайцами – 36:29.

Источник — Федерация фехтования Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.