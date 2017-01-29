Сборная Украины выиграла бронзу на этапе Кубка мира в Германии

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28 января прошли командные соревнования в рамках этапа Кубка мира по фехтованию на шпагах в Хайденхайме, Германия. Сборной Украины удалось попасть в число призеров данного турнира.



Украинская национальная команда в составе Богдана Никишина, Максима Хвороста, Владимира Станкевича и Анатолия Герея стартовала в туре прямого выбывания под 4-м номером квалификации. В 1/16 финала украинские шпажисты без проблем разобрались со сборной Австралии, одержав победу со счетом 45:28, а далее Станкевич, Никишин, Хворост и Герей выиграли у эстонцев – 45:23.



В 1/4 турнирной таблицы украинцы столкнулись с командой Швейцарии. Сначала борьба шла на равных, но в бою Герей – Хайнцер лидер швейцарцев сумел отыграть сразу пять очков и вывести свою сборную вперед – 22:17. Данный разрыв сократил Хворост, а Герей, который фехтовал в предпоследнем поединке встречи с Пеером Борски, наверстал упущенное и занял лидирующую позицию – 31:29. Все решилось в последнем бою Никишин – Хайнцер. Несмотря на то, что украинский шпажист уступил швейцарцу 4:5, общий счет встречи был в пользу сборной Украины – 35:34. Таким образом, наши фехтовальщики стали претендентами на медали этапа Кубка мира.



К сожалению, в следующем туре соревнований Станкевич, Никишин, Герей и Хворост не сумели остановить французов, проиграв соперникам со счетом 29:45. Но в борьбе за бронзу наши спортсмены сумели реабилитироваться сполна, одержав уверенную победу над китайцами – 36:29.

Источник — Федерация фехтования Украины

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