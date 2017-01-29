Сборная Франции — чемпион мира по гандболу

На чемпионате мира по гандболу состоялся финальный поединок, в котором хозяева турнира, французы, ожидаемо победили норвежцев. Первая половина матча закончилась с минимальным перевесом сборной Франции (18:17), а во втором тайме Норвегия уже ничего не смогла противопоставить своему сопернику.
Чемпионат мира. Финал
Франция – Норвегия – 33:26
Напомним, в матче за третье место Словения обыграла Хорватию.
Источник — Sport.ua
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